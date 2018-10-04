В політику підуть: екс-депутат Держдуми спрогнозував майбутнє Петрова і "Боширова"

Ілля Пономарьов припускає, що Петрова і Чепігу-«Боширова» можуть обрати в Думу або призначити губернаторами, однак після зміни влади в Росії «питання до злочинів, які вони скоїли, стануть в повний зріст».

Незважаючи на те, що агенти ГРУ Анатолій Чепіга («Руслан Боширов») і Олександр Петров засвітилися в Солсбері при операції з усунення подвійного агента Сергія Скрипаля, в Росії їм знайдуть інше застосування.

Про це у своєму блозі на сайті «Обозреватель» пише колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

Він припускає, що Петрова і «Боширова» можуть обрати в Думу або призначити губернаторами, однак після зміни влади в Росії «питання до злочинів, які вони скоїли, стануть в повний зріст».

«Тож за ґратами ми цих хлопців, швидше за все, ще побачимо», – вважає Пономарьов.

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При цьому російський опозиціонер зазначає, що цих співробітників ГРУ для виконання завдання в Солсбері обрали не за професійними якостями, а завдяки їхній лояльності путінському режиму і готовності йти на злочини за наказом зверху.

«Людей, готових виконати такі накази, небагато, тому відбираються за критерієм "не підведуть і будуть стояти на своєму", а не за принципом особливих професійних навичок. Тим більше, що ГРУ – це організація для диверсійних актів, розвідки боєм у прифронтовій зоні, пуску під укіс поїздів ворога, але аж ніяк не "білі комірці" політичної розвідки (СЗР)», – підкреслив Пономарьов.