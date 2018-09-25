ФСБ шукає співробітників МВС, які "злили" журналістам особисті дані Петрова і Боширова

Спецслужба обіцяє вжити "серйозних заходів".

ФСБ РФ почала перевірку за фактом витоку особистих даних Олександра Петрова та Руслана Боширова, котрих Велика Британія підозрює в отруєнні Скрипалів.

Як повідомляє "Росбалт" з посиланням на джерело, йдеться про публікації їхніх анкет на отримання закордонних паспортів і даних про перетин кордону РФ.

Співрозмовник агентства розповів, що зараз здійснюються пошуки співробітників МВС РФ, які продали журналістам (або іншим особам) анкети та інші документи на Петрова і Боширова, які містять особисті дані.

Читайте такожТакі ж позначки, як і у Петрова: ЗМІ повідомили подробиці про паспорт Боширова

"Стосовно осіб, які надали ці дані, будуть вжиті серйозні заходи", — розповіло джерело.

Петров і Боширов стверджують, що вони їздили в Солсбері, де 4 березня були отруєні Сергій і Юлія Скрипалі, як туристи, і не мають стосунку до спецслужб РФ. Водночас журналісти знайшли в їхніх документах нетипові позначки і номер телефону, який належить Міноборони РФ.