Путін підписав скандальний закон про підвищення пенсійного віку, проти якого протестувала вся Росія

Відповідно до закону, жінки виходитимуть на пенсію в 60 років, чоловіки - в 65.

Президент РФ Володимир Путін підписав федеральний закон «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації з питань призначення та виплати пенсій», який передбачає поетапне підвищення пенсійного віку на п'ять років.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

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Як повідомляв УНІАН, Держдума РФ 27 вересня прийняла закон про підвищення пенсійного віку в Росії.

Відповідно до закону, жінки виходитимуть на пенсію в 60 років, чоловіки - в 65. Законом передбачено, що пенсійний вік в Росії підвищуватимуть поетапно, починаючи з 2019 року.

У Росії також з'явиться нова категорія громадян - особи передпенсійного віку: жінки, які досягли віку 55 років, і чоловіки - 60 років.

Водночас, ранній вік виходу на пенсію зберігається для силовиків і ряду пільговиків.

Слід нагадати, що ще кілька років тому Путін неодноразово заявляв, що пенсійний вік в Росії не підвищуватимуть.