Британія звинуватила ГРУ РФ у кібератаках по всьому світу, в тому числі в Росії

Згідно із заявою, від атаки російських хакерів у 2017 році також постраждали київське метро і одеський аеропорт.

У Національному центрі кібербезпеки Великобританії заявили, що російська розвідка причетна до низки кібератак по всьому світу, в тому числі на території Росії і України.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву відомства. У ньому говориться, що служба військової розвідки Росії провела кампанію "невибіркових і безрозсудних кібератак, спрямованих проти політичних інститутів, бізнесу, засобів масової інформації та спорту".

Читайте такожСША: російські хакери вже досліджують "поле бою" для майбутніх втручань та кібератак

ГРУ здійснювало кібератаки під різними іменами, включаючи Fancy Bear, Pawnstorm і Tsar Team. У заявы йдеться, що ГРУ "майже напевно відповідальне" за ряд серйозних атак на різні країни, включаючи США, Великобританію, Україну і саму Росію.

Серед них був злом Демократичного національного комітету в 2016 році. У 2017 році BadRabbit порушив роботу київського метро, одеського аеропорту, Центрального Банку Росії і двох російських ЗМІ, йдеться в заяві. Крім того, ГРУ звинувачують у зломі в тому ж році Всесвітнього антидопінгового агентства, що призвело до витоку медичних записів спортсменів.

Читайте такожМеркель звинуватила Росію в дестабілізації пострадянських країн

"Дії ГРУ нерозумні і невибіркові: вони намагаються підірвати і втрутитися у вибори в інших країнах; вони навіть готові завдати шкоди російським компаніям і російським громадянам", - йдеться в заяві міністра закордонних справ Великобританії Джеремі Ханта. "Наш посил ясний: разом з нашими союзниками ми викриємо і відреагуємо на спроби ГРУ підірвати міжнародну стабільність".

Звинувачення надійшли, після того, як президент Росії Володимир Путін засудив екс-шпигуна Сергія Скрипаля як "відморозка" і "зрадника" у відповідь на звинувачення в тому, що Росія застосувала хімічну зброю проти подвійного агента в нападі у британському місті Солсбері у березні. Путін знову заперечує відповідальність Росії за інцидент, який призвів до масового вислання дипломатів з Європи і введення санкцій з боку США.