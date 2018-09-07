Астролог прогнозує розпад Росії - Москва і Пітер стануть українськими

Крим Україні вже не повернути, але Київ отримає інші території.

Розвал Росії почнеться зі входження Плутона в зодіакальний знак Водолія, у 2025 році.

"Це буде перша "тріщина" у російській державі, у російській владі. Після цього і до 2040 року Російська Федерація буде розсипатися на окремі республіки", - розповів "Главреду" астролог Влад Росс.

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Він нагадав, що СРСР розпався трохи більше, ніж через 10 років після нападу на Афганістан і так виникла РФ.

"А приблизно через 10 років після нападу на Україну почне розвалюватися путінський режим і Росія. Самого Путіна до того часу вже точно не буде у владі. Зараз це чути неймовірно, але хто знав, що в 1991 році Радянський Союз розвалиться – за кілька років до цього, теж було б дивно почути такий прогноз", - додав астролог.

У результаті розпаду РФ частина її територій відійде Україні. "Крим і Кубань Україні не повернути, зате Києву дістанеться вся європейська частина Росії, разом з Москвою, точніше, те, що від неї залишиться", - резюмував Росс.

Раніше астролог прогнозував, що найцікавішою і найкращою датою цього місяця обіцяє стати 11 вересня.