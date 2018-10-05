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Кортеж президента Польщі наїхав на дитину (відео)

11:44, 05 жовтня 2018
Світ
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Речник президента Блажей Спихальский зазначив, що наїзд трапився, коли на пішоходному переході поліцейська машина зупинилася, щоб пропустити 9-річного хлопчика.

Хлопчик теж зупинився і через декілька секунд почав знову рухатись водночас з тим, як автомобіль зрушив з місця.

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За словами речника, одразу, як автомобіль поліції «легко зачепив дитину», президент Дуда зупинив колону і поцікавився станом хлопця.

«За моєю попердньою оцінкою та за словами працівників швидкої допомоги, які забрали дитину, з хлопцем усе гаразд. Його доставили до лікарні для детальнішого обстеження, відповідно до установлених процедур», — повідомив речник президента журналістам.

Пізніше цього дня президент відвідав хлопчика і його родину та подарував йому великого плюшевого ведмедя.

Нагадаємо, 9 вересня кортеж президента Молдови Ігоря Додона потравив в аварію, внаслідок якої серйозно постраждала мати президента, а сам Додон відбувся легкими тілесними ушкодженнями.

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Теги: #президент Польщі#ДТП у Польщі#Анджей Дуда