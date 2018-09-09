У мережі з'явилося відео жахливої аварії за участю президента Молдови

За даними ЗМІ, в аварії серйозно постраждала мати президента Молдови.

Муніципальний радник від Партії соціалістів Молдови Гайк Вартанян опублікував запис з відеореєстратора однієї з машин кортежу президента Молдови, який потрапив у ДТП.

Відео він оприлюднив на своїй сторінці в Facebook, повідомляє "Європейська правда". На відео видно, як вантажівка різко виїжджає на зустрічну смугу і врізалася в автомобіль з кортежу президента, що їде попереду. Потім у вантажівку в'їжджає і автомобіль із салону якого вівся відеозапис.

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Як повідомлялося, кортеж президента Молдови Ігоря Додона потрапив в аварію в неділю, голову Молдови та двох членів його сім'ї госпіталізували. Дві машини з президентського кортежу зіткнулися з автомобілем, який перевозив м'ясо.

Стан Додона зараз задовільний - у нього кілька подряпин і синців. У той же час, ЗМІ повідомляють, що в аварії серйозно постраждала мати президента Молдови.