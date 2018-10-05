«Оце так іронія»: Інтернет сміється з Трампа з туалетним папером на черевику (відео)
Президент США Дональд Трамп викликав шквал насмішок, піднявшись на борт «номер один» зі шматком туалетного паперу, який причепився до його черевика.
Відео з незручною ситуацією миттєво розповзлося інтернетом. При цьому, на ньому видно, що ні сам Трамп, ні його підлеглі не помітили білий смердючий «прапорець» на його підошві. А якщо навіть хтось і помітив папір, то президенту про нього ніхто не сказав.
«Навіть вашим співробітникам байдуже, чи є у вас туалетний папір на взутті», - написав у Twitter користувач Mary Mo.
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«Це іронія. Він перетворив цю країну на лайно», - написав користувач Steve Crandall.
Це вже не перший конфуз, який стався з Трампом біля президентського літака. Якось він не помітив цілий лімузин, який був припаркований просто біля трапа, і пішов собі в інший бік. А іншим разом президент США невдало намагався одягти кашкета на американського військового після того, як головний убір здув сильний вітер.