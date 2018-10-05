«Оце так іронія»: Інтернет сміється з Трампа з туалетним папером на черевику (відео)

Звісно ж, користувачі мережі не оминули можливість висміяти найвпливовішого лідера світу.

Президент США Дональд Трамп викликав шквал насмішок, піднявшись на борт «номер один» зі шматком туалетного паперу, який причепився до його черевика.

Відео з незручною ситуацією миттєво розповзлося інтернетом. При цьому, на ньому видно, що ні сам Трамп, ні його підлеглі не помітили білий смердючий «прапорець» на його підошві. А якщо навіть хтось і помітив папір, то президенту про нього ніхто не сказав.

«Навіть вашим співробітникам байдуже, чи є у вас туалетний папір на взутті», - написав у Twitter користувач Mary Mo.

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«Це іронія. Він перетворив цю країну на лайно», - написав користувач Steve Crandall.

Це вже не перший конфуз, який стався з Трампом біля президентського літака. Якось він не помітив цілий лімузин, який був припаркований просто біля трапа, і пішов собі в інший бік. А іншим разом президент США невдало намагався одягти кашкета на американського військового після того, як головний убір здув сильний вітер.