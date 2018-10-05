У Китаї зник президент Інтерполу

Заяву про зникнення подала його дружина, з якою Хунвей проживає у Ліоні.

Франція почала розслідування за фактом зникнення президента Інтерполу Мен Хунвея.

64-річний Мен Хунвей вже тиждень не виходить на зв'язок після від'їзду в Китай 29 вересня, пише Європейська правда з посиланням на BFMTV.

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Заяву про зникнення подала його дружина, з якою Хунвей проживає у Ліоні. У Ліоні також розташована штаб-квартира Інтерполу.

До обрання у листопаді 2016 року президентом Інтерполу Мен Хунвей був заступником міністра громадської безпеки Китаю.

Нагадаємо, Хунвея обрали головою Інтерполу на Асамблеї організації в 2016 році в Індонезії. Тоді ж віце-президентом організації був обраний представник Росії.