У США чоловіка вкусила відрубана голова змії: лікарі думали, що не виживе

Житель Техасу відрубав голову гримучій змії, після чого вона вкусила його і випустила всю отруту замість звичайної порції.

Отруйна змія навіть з відрубаною головою може представляти загрозу на життя, переконався нещодавно на власному досвіді житель Техасу. Про незвичайну подію журналістам розповіла його дружина.

Як передає Бі-бі-сі, 27 травня чоловік, копаючись у саду, натрапив на гримучу змію довжиною більше метра. Лопатою він відрубав рептилії голову.

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Коли чоловік нагнувся, щоб викинути останки змії, відрубана голова його вкусила. Причому випустила голова весь запас отрути, а не невелику порцію, як було б у випадку звичайного укусу.

Житель Техасу відразу ж відчув нездужання, втратив зір, у нього почалася внутрішня кровотеча. У першу добу після укусу лікарі сумнівалися, що йому вдасться вижити, але зараз потерпілий знаходиться у стабільному стані. Зазвичай вкушеному потрібно одна-дві дози протиотрути, але чоловікові знадобилися 26 доз ліків.

За словами фахівців, у мертвої отруйної змії кусючий рефлекс може зберігатися практично до години, навіть якщо її голова відділена від тіла.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Закарпатті вбили величезну змію.