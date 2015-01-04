Пошукам літака AirAsia заважає погана погода
12:47, 04 січня 2015Світ
238 0
Сильний дощ і високі хвилі знову завадили пошукам уламків літака AirAsia, що впав минулого тижня в Яванське море.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Начальник пошуково-рятувальної операції розповів, що під час короткочасного поліпшення погодних умов водолази встигли зробити занурення, проте видимість у воді була нульовою.
Роботі фахівців також перешкоджають сильні течії.
Читайте такожЛайнер AirAsia не мав права вильоту у день аварії - компанії можуть заборонити польотиНагадаємо, сьогодні пошуки на місці аварії літака AirAsiaбуло відновлено.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter