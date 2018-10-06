Рейтинг Путіна і його партії впав до рекордно низького рівня

Якби вибори в Держдуму відбулися в найближчу неділю, за партію влади проголосував би лише 31% росіян.

Рейтинг правлячої в РФ партії "Єдина Росія" впав до мінімуму з 2007 року – з того самого моменту, коли фонд "Громадська думка" (ФГМ) почав щоквартально вимірювати рейтинги політичних партій.

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Як передає Радіо Свобода, за опитуванням ФГМ, якби вибори до Держдуми відбулися в найближчу неділю, за партію влади проголосував би лише 31% виборців. Нижче цього показника ще не було, а найвища підтримка у "Єдиної Росії" була в першому кварталі 2015 року – тоді за неї готові були віддати голоси 55% респондентів.

У свою чергу, рейтинг президента Росії Путіна повторив антирекорд. На питання "Уявіть собі, що в наступну неділю знову відбудуться вибори президента РФ, скажіть, будь ласка, за кого з кандидатів ви б проголосували?", прізвище чинного президента Росії назвали 45% опитаних. Такий же низький рівень підтримки був у Путіна в 2013 році.

Опитування ФГМ було проведено 29-30 вересня в 207 населених пунктах 73 суб'єктів Російської Федерації. У ньому взяли участь 3000 осіб.

Раніше про падіння довіри до Путіна до рівня 2013 року повідомили соціологи "Левада-центру". За їхнім опитуванням, у вересні тільки 58 відсотків росіян схвалили діяльність глави держави. Частка ж тих, хто вважає, що Путін "зовсім не заслуговує довіри", зросла до 13 відсотків.