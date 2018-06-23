Рейтинг Путіна впав до рівня, який був до нападу на Україну

За словами соціологів, на зниження рейтингу влади Росії вплинуло зростання цін на бензин і оголошення про пенсійну реформу.

Рейтинг президента Росії Володимира Путіна з 10 по 17 червня знизився з 62% до 54%, повідомляє Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Зараз, за даними ФОМ, він знаходиться на найнижчому рівні з 2013 року.

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Про це повідомляє Meduza. Наводяться також дані "ВЦИОМ", згідно з якими, рівень схвалення діяльності Путіна впав з 77% 10 червня до 72% 17 червня. Також "ВЦИОМ" зафіксував зниження рівня схвалення роботи прем'єр-міністра і уряду. За словами соціологів, на зниження рейтингу влади Росії вплинуло зростання цін на бензин і оголошення про пенсійну реформу.

Як повідомляв УНІАН, недавня «пряма лінія» із Путіним стала найменш популярною з 2011 року.