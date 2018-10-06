Розслідувачі знайшли водійські права на ім'я Чепіги з фото "Боширова"

Відзначається, що дане фото вони отримали від анонімного джерела, тому про автентичність документа поки говорити важко.

Розслідувальна група Conflict Intelligence Team опублікувала фотокопію водійських прав, виданих на ім'я Анатолія Чепіги з фотографією "Руслана Боширова", підозрюваного в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері.

Фото опубліковано на сторінці розслідувачів в Facebook. Права видані в 2009 році і дійсні до 2019 року.

Відзначається, що дане фото вони отримали від анонімного джерела, тому про автентичність документа поки говорити важко.

Як повідомляв УНІАН, раніше розслідувачі Bellingcat і The Insider знайшли ряд доказів того, що підозрюваний в отруєнні Скрипалів "Руслан Боширов" насправді справі є російським розвідником Анатолієм Чепігою. Також вони обіцяли назвати справжнє ім'я другого підозрюваного "Олександра Петрова" 9 жовтня в британському парламенті.

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Нагадаємо, правоохоронні органи Великобританії 5 вересня оприлюднили фото та імена осіб, підозрюваних в отруєнні російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері - ними виявилися Олександр Петров і Руслан Боширов.

Після цього підозрювані дали інтерв'ю російському пропагандистському виданню Russia Today. Під час розмови вони розповіли, що нібито займаються підприємництвом, а в Солсбері їздили "як туристи, щоб подивитися на визначні пам'ятки і "відірватися".