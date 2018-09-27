Bellingcat зміг підтвердити причетність "Боширова" і "Петрова" ГРУ

Серед найбільш переконливих доказів журналісти вказують збіг серії закордонних паспортів "Боширова" і "Петрова" з паспортами інших співробітників ГРУ.

Розслідувачі Bellingcat і the Insider стверджують, що причетність підозрюваних в отруєнні Скрипалів "Руслана Боширова" і "Олександра Петрова" до російських спецслужб доведена.

Більше того, вони є чинними співробітниками Головного розвідувального управління, повідомляє Bellingcat.

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"Bellingcat і The Insider можуть однозначно підтвердити, що «Олександр Петров» і «Руслан Боширов» — діючі співробітники ГРУ. Цей висновок виходить з об'єктивних даних і даних російських джерел, знайомих з особою принаймні одного з двох підозрюваних", - йдеться у повідомленні.

Серед найбільш переконливих доказів журналісти вказують збіг серії закордонних паспортів "Боширова" і "Петрова" з паспортами інших співробітників ГРУ. При цьому номери паспортів відрізняються тільки останніми цифрами.

Крім того, на деяких документах "Багірова" і "Петрова" є штамп "Дані не давати", під яким написані цифри, які виявилися номером телефону Міноборони РФ.

Як повідомляв УНІАН, Bellingcat і the Insider також визначили, що "Руслан Боширов" - не справжнє ім'я. Під ним ховається підполковник ГРУ Анатолій Чепіга.

Журналісти також дізналися, що Чепіга отримав звання "Героя Росії" за участь у Чеченській війні і якійсь "миротворчій місії", під якою, ймовірно, мається на увазі вторгнення на Донбас.

Також повідомляється, що "Олександр Петров" - теж підставна особа, проте його справжнє ім'я поки дізнатися не вдалося.