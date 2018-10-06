У день виборів у Латвії сталася хакерська атака соцмережі: на стартовій – Путін і гімн РФ

У Латвії сьогодні проходять парламентські вибори. За даними результатів соціологічного опитування, у парламент, найімовірніше, проходять сім партій.

У Латвії у день парламентських виборів хакери зламали соціальну мережу draugiem.lv – при спробі зайти у мережу звучить російський гімн, з'являються російський прапор і фотографії з президентом Путіним і "зеленими чоловічками".

Про це повідомляє Delfi.

Хакери розмістили на сайті фотографії із написом: "Товариші латиші, це стосується вас. Кордон Росії ніде не закінчується.

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Русскій мір може і повинен об'єднати всіх, кому дороге російське слово і російська культура, де б вони не жили, в Росії або за її межами. Частіше вживайте це словосполучення - "Русскій мір".

Користувачі з Литви підтверджують хакерську атаку у Twitter.

Ja gribat sajusties neomulīgi, lasot tekstu, ka "Krievijas robežas nekur nebeidzas" un paklausīties Krievijas himnu, tad, ieejot @draugiem, ir tāda iespēja. Uzlauzti? @Valsts_policijapic.twitter.com/qRqMDk0RCG — Anastasija Tetarenko (@te_anastasija) October 6, 2018

Представник Draugiem Group Яніс Палкавніекс підтвердив агентству LЕТА, що на сайт Draugiem.lv здійснена кібератака. Діяльність порталу припинена на декілька годин.

Прес-секретар установи щодо запобігання інцидентів з безпекою в сфері інформаційних технологій Cert.lv Ліга Бесере повідомила, що Cert.lv активно працює над з'ясуванням причин і джерел злому.

Vai šodien jau bijāt @draugiem? Tur Putina bilde, Krievijas himna un teksts, ka Krievijas robeža nav akmenī kalta. pic.twitter.com/VLC38YIsvj — Renāte (@Rrrnate) October 6, 2018

У Латвії у суботу, 6 жовтня, відбуваються парламентські вибори, результатом яких може стати прихід до влади проросійських сил.

Найбільшу підтримку (майже 15%) має соціал-демократична партія "Saskana" ("Злагода") ризького мера Ніла Ушакова, орієнтована переважно на російського виборця.