Грібаускайте розказала про "спалахи ненависті" у сучасній Росії

6 жовтня у Вільнюсі відбудеться державне перепоховання останків лідера антирадянських партизанів Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса.

Глава Литви Даля Грібаускайте відреагувала на випад МЗС РФ щодо вшанування активного учасника литовського антирадянського опору, одного із керівників "лісових братів" Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса.

За словами Грібаускайте, реакція Москви є "спалахами ненависті", спрямованими проти демократичної Литви, повідомляє Delfi.

6 жовтня у Вільнюсі відбудеться державне перепоховання останків лідера антирадянських партизанів Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса. Крім того, Литва оголосила нинішній рік роком його пам'яті. У відповідь речниця МЗС РФ Марія Захарова звинуватила очолюваних Раманаускасом-Ванагасом повстанців у тому, що їх "руки заплямовані кров'ю невинних людей".

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Захарова обурилась тим, що останки лідера "лісових братів" перепоховають у могилі, яка перебуває "в безпосередній близькості від місця поховання понад 5 тисяч радянських солдатів, які загинули при визволенні Вільнюса від фашистських загарбників".

"Ми знайшли останки людини, яка викликала у окупантів найбільше ненависті. І це така люта ненависть проти борця за свободу, проти однієї людини, що вона дійшла до нас і зараз", - відреагувала на заяву Захарової Грібаускайте.

Вона зауважила, що ці спалахи ненависті видно і в сучасній Росії.

"Ми бачимо спалахи цієї ненависті навіть в сучасній Росії, яка спрямована на нас, на вільну, демократичну і незалежну державу. Це ще раз доводить, що навіть одна людина в історії держави може бути настільки важлива, і може так багато зробити. Це ще раз підтверджує, що ми ховаємо нашого героя, символ нашої свободи", - сказала Грібаускайте.

"Лісові брати" - загальна назва партизанського опору в країнах Балтії проти радянської окупації, розпочатої за пактом Молотова-Ріббентропа.