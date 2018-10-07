На парламентських виборах у Латвії перемогла проросійська партія - ЗМІ

Так, голоси підрахували на 1057 з 1078 виборчих дільниць. Загалом до 13-го Сейму Латвії пройшли 7 політичних сил.

На парламентських виборах у Латвії перемогу здобула проросійська соціал-демократична партія "Злагода". За неї латвійці віддали майже 20% голосів.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на латвійське громадське телебачення LSM.lv.

Так, голоси підрахували на 1057 з 1078 виборчих дільниць. Загалом до 13-го Сейму Латвії пройшли 7 політичних сил.

Проросійська "Злагода", яку очолює мер Риги Ніл Ушаков, отримує 19,9%. У Ризі партія здобула підтримку 30,6% виборців.

Популістична партія KPV ("Кому належить держава") опинилась на другому місці із результатом 14,1%.

Її наздоганяє Нова консервативна партія, за яку віддали голоси 13,6% виборців. Партія "Для розвитку/За!" отримала 12%, а "Національне об’єднання" – 11%. "Партія зелених та селян" на чолі з нинішнім прем’єром Марісом Кучінкісом отримала 10%. Також до Сейму потрапила права "Нова єдність" з результатом 6,68%.

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Інші політичні сили не подолали 5% виборчий бар’єр.

Явка на вибори ледь перевищила 54%. Це щонайменше на чотири процентні пункти менше, ніж на виборах в минулий, 12-й Сейм. Однак явка за кордоном побила попередні рекорди, тому довелося додруковувати додаткові бюлетені.

До слова, проросійська партія "Злагода" у Латвії прийшла до влади вперше. За даними попереднього опитування вона отримала 15% підтримки виборців. Однак результати екзит-полів виводили партію "Злагода" у лідери на виборах до парламенту Латвії.

За інформацією Delfi, незважаючи на перемогу, "Згода" залишиться в опозиції. Решта всіх партій, які подолали п'ятивідсотковий бар'єр і пройшли в Сейм, вже відмовилися від співпраці з "Згодою".

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня в Латвії в день парламентських виборів хакери зламали соціальну мережу draugiem.lv: при спробі зайти в мережу звучить російський гімн, з'являються прапор РФ, фотографії з президентом Путіним і "зеленими чоловічками".