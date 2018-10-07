Влада Китаю підтвердила арешт глави Інтерполу
21:58, 07 жовтня 2018Світ
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Пекін заявляє, що Хунвей був заарештований через підозри у "порушенні закону".
Мен Хунвей / REUTERS
Китайська влада у неділю, 7 жовтня, підтвердила, що заарештувала главу Інтерполу Мена Хунвея.
Пекін заявляє, що глава Інтерполу Хунвей був заарештований через підозри у "порушенні закону". Якого саме - китайські посадовці не розповідають. Про це повідомляє Reuters.
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Нагадаємо, французька поліція розпочала розслідування у зв’язку зі зникненням глави Інтерполу Мена Хунвея. Він поїхав з Франції, де розташована штаб-квартира Інтерполу, додому до Китаю, проте після того від 29 вересня ніякої звістки від нього не було. До правоохоронців Франції звернулася дружина Хунвея.
Хунвея обрали президентом Інтерполу в листопаді 2016 року. До цього він був заступником міністра з питань громадської безпеки Китаю.
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