Влада Китаю підтвердила арешт глави Інтерполу

Пекін заявляє, що Хунвей був заарештований через підозри у "порушенні закону".

Китайська влада у неділю, 7 жовтня, підтвердила, що заарештувала главу Інтерполу Мена Хунвея.

Пекін заявляє, що глава Інтерполу Хунвей був заарештований через підозри у "порушенні закону". Якого саме - китайські посадовці не розповідають. Про це повідомляє Reuters.

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Нагадаємо, французька поліція розпочала розслідування у зв’язку зі зникненням глави Інтерполу Мена Хунвея. Він поїхав з Франції, де розташована штаб-квартира Інтерполу, додому до Китаю, проте після того від 29 вересня ніякої звістки від нього не було. До правоохоронців Франції звернулася дружина Хунвея.

Хунвея обрали президентом Інтерполу в листопаді 2016 року. До цього він був заступником міністра з питань громадської безпеки Китаю.