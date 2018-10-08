Арештований у Китаї президент Інтерполу пішов у відставку

Президент Інтерполу Мен Хунвей, якого в Китаї підозрюють у порушенні закону, подав у відставку. Новий президент організації буде призначений у листопаді.

В організації заявляють, що президент Інтерполу Мен Хунвей написав заяву про відставку із займаної посади.

"Сьогодні, у неділю, 7 жовтня, генеральний секретаріат Інтерполу у французькому Ліоні отримав заяву про відставку від пана Мена Хунвея з посади президента Інтерполу, яка негайно набуває чинності", - йдеться у заяві міжнародної поліцейської організації, яка була поширена у неділю, пише DW.

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Виконуючим обов'язки президента Інтерполу стане представник Південної Кореї Кім Йонг Ян, а новий президент організації буде призначений під час засідання Інтерполу, яке відбудеться 18-21 листопада у Дубаї.

Раніше у неділю в китайському антикорупційному відомстві заявили, що затриманий президент Інтерполу Мен Хунвей підозрюється у порушеннях закону. При цьому ані про місцеперебування, ані про конкретні підозри щодо глави Інтерполу Мена інформація відсутня. Він зник після того, як наприкінці вересня поїхав до Китаю.

Мен Хунвей обійняв посаду президента Інтерполу у листопаді 2016 року. Раніше він працював заступником міністра громадської безпеки Китаю. Він став першим представником Китаю, який очолив Інтерпол.