Пропутінський Додік лідирує на виборах до президії Боснії і Герцеговини

На загальних виборах у Боснії і Герцеговині обирали президію, яка у Боснії представлена трьома особами.

Чинний президент Республіки Сербської Мілорад Додік лідирує на виборах до президії Боснії і Герцеговини.

Про це свідчать перші результати голосування на загальних виборах за даними Центральної виборчої комісії Боснії і Герцеговини, повідомляє Європейська правда з посиланням на портал Klix.

За даними підрахунку 43,4% голосів, вибори до президії, яка складається з трьох осіб, виграли представник боснійців-мусульман Шефік Джаферовіч з 37,97% голосів, представник хорватів Желько Комшич з 49,47% (чинний член президії від хорватів Драган Чович набирає 38.66%), а також представник сербів, проросійський глава Республіки Сербської Мілорад Додік з 55,15% голосів, тоді як нинішній президент БіГ від сербів Младен Іванич (Партія демократичного прогресу) набрав 41,98% голосів.

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Ще в неділю ввечері Мілорад Додік оголосив про свою перемогу у боротьбі за пост сербського члена президіуму Боснії і Герцеговини, додає Голос Америки. Додік зазначив, що, згідно з прогнозами, він отримує на виборах 56 відсотків голосів, а його головний противник Младен Іваніч – 44 відсотки. Прогноз був зроблений на основі підрахунку 85 відсотків бюлетенів, сказал він.

У виборах взяли участь понад 3,3 мільйона виборців Боснії і Герцеговини, які мають право голосу, повідомили представники ЦВК.

"Голос Америки" зазначає, що обрання Додіка може загострити міжетнічну роз'єднаність в країні, яка перебувала в стані війни близько 25 років тому.

Як повідомляв УНІАН, у Боснії і Герцеговині у неділю, 7 жовтня, пройшли загальні вибори, на яких громадяни обрали членів президії та парламентської асамблеї країни, а також кандидатів у численні державні інститути. Зокрема, мають бути обрані три голови президії - по одному представнику від хорватів, боснійців і сербів.

На посаду представника в президії цьогоріч претендували 15 кандидатів. Президент Республіки Сербської, що входить до складу Боснії і Герцеговини Мілорад Додік балотується від Союзу незалежних соціал-демократів на посаду члена президії від сербів. Його конкурентом є діючий представник сербів у президії Боснії і Герцеговини, представник партії "Союз за зміни" Младен Іванич.