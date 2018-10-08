Лавров назвав вислання російських ГРУшників з Нідерландів «непорозумінням»

За його словами, затриманим в Нідерландах росіянам нічого не пояснили і попросили поїхати геть.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прокоментував вислання з Нідерландів чотирьох росіян, які готували кібератаку на штаб-квартиру ОЗХЗ. За його словами, нічого таємного у візиті російських фахівців за кордон не було.

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«Нічого якогось таємного в поїздці російських фахівців до Гааги в квітні цього року не було. Це була рутинна поїздка, вони не ховалися, ані коли заселилися в готель, ані коли прилетіли в аеропорт, коли відвідували наше посольство", - цитує «Интерфакс» заяву Лаврова на прес-конференції з міністром закордонних справ Італії.

"Їх затримали, нічого їм не пояснили, не дали зв'язатися з російськими представниками в нашому посольстві в Нідерландах, попросили виїхати. Все це виглядало, чесно кажучи, як непорозуміння, тим більше, що у квітні у зв'язку з цим інцидентом жодних протестів, жодних демаршів на нашу адресу ані в Москві, ані в Гаазі не робилося", - додав глава МЗС РФ.

Раніше стало відомо, що правоохоронні органи Нідерландів в квітні вислали з країни чотирьох громадян РФ, причетних до підготовки кібератаки на Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). В Амстердамі вважають, що операцію готувало російське ГРУ.

За даними, які розкрила міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевельд, кібератаку проти ОЗХЗ готували Олексій Моренець 1997 року народження, Євген Серебряков (1981), Олег Сотніков (1972) та Олексій Мінін (1972).