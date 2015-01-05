У Лівії невідомий військовий літак атакував грецьке судно: загинули двоє членів екіпажу

Невідомий військовий літак у неділю, 4 січня, атакував грецький танкер у порту Дерна на сході Лівії, вбивши двох членів екіпажу та поранивши ще двох, передає DW.de.

Про це, посилаючись на брифінг керівників судна, заявило міністерство морського торговельного флоту Греції, повідомляє інформаційне агентство АР. Згідно з поширеною 5 січня заявою, інцидент стався, коли корабель Araevo, який ходить під ліберійським прапором, стояв у гавані.

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Екіпаж Araevo складався з 26 осіб - 21 філіппінця, 3 греків і 2 румунів, зазначається у повідомленні. За даними грецької влади, на борту танкера було 12600 тонн палива, зараз оцінюється завданий збиток. Дерна є оплотом ісламських екстремістів, які підтримують угрупування "Ісламська держава". Військовий конфлікт у Лівії спалахнув менше ніж через чотири роки після того, як НАТО підтримало лівійських повстанців і вбило диктатора Муаммара Каддафі.