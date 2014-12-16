Ісламісти залякують мешканців Іраку скорпіонами - ЗМІ

Бойовики «Ісламської держави» в Іраку використовують вибухові контейнери, що заповнені живими скорпіонами, щоб сіяти паніку серед місцевого населення. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Daily Mirror.

Видання посилається на слова британського військового експерта Хеміша де Бреттон-Гордона, який регулярно консультує іракські збройні сили. За його даними, головною метою бойовиків є північні провінції країни: ісламісти підривають контейнери, що заповнені членистоногими, в містах і селах, після чого скорпіони розбігаються, сіючи паніку і кусаючи місцевих жителів.

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«Скорпіони дуже невибагливі; навіть якщо їх вибухом відкидає на кілька миль, вони швидко приходять до тями і починають розповзатися», - повідомив де Бреттон-Гордон. Хоча реальне число покусаних є відносно невеликим, психологічний ефект величезний.

«Ісламська держава» влітку 2014 року оголосила про створення халіфату на захоплених територіях Сирії і Іраку.