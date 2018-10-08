У Барселоні прощаються з легендарною Монсеррат Кабальє (фото, відео)

Після церемонії Кабальє буде похована на кладовищі Сан-Андреу в Барселоні разом зі своїми батьками.

Сьогодні, 8 жовтня, в Барселоні проходять похорони всесвітньо відомої оперної співачки Монсеррат Кабальє, яка померла 6 жовтня у 85-річному віці.

Як повідомляє Страна.uа, церемонія розпочалася о 12:00 за місцевим часом у центрі похоронних ритуалів. Відомо, що похорони Монсеррат Кабальє є відкритими для публіки, проте без телевізійних камер. Після церемонії Кабальє буде похована на кладовищі Сан-Андреу в Барселоні разом зі своїми батьками.

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Попрощатися з оперною дівою прийшли родичі, багато політиків, артисти та діячі мистецтв. Наприклад, знаменитий іспанський оперний співак Хосе Каррерас.

Також відвідав похорон Кабальє голова уряду Іспанії Педро Санчес, представник уряду в Каталонії Тереза Куниллера. Крім того, на церемонію приїхала колишня королева-консорт Іспанії Софія Грецька.

Pedro Sánchez llega al funeral de Montserrat Caballé https://t.co/7AZgfNIgajpic.twitter.com/7vBMUjEgN9 — Antena3Noticias (@A3Noticias) October 8, 2018

Нагадаємо, що Монсеррат Кабальє померла вранці 6 жовтня в барселонській клініці Сант-Пау. Оперна діва Монсеррат Кабальє була госпіталізована з середини вересня через проблеми з сечовим міхуром.