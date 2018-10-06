Померла легендарна оперна співачка Монсеррат Кабальє (відео)

Співачка померла в лікарні у віці 85 років.

Легендарна іспанська оперна співачка Монсеррат Кабальє померла сьогодні вранці Сан-Пау в Барселоні у віці 85 років.

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Про це повідомляє El Pais з посиланням на джерела в медичному центрі, де співачка з середини вересня лікувала проблеми з жовчним міхуром.

Повідомляється, що похорон Монсеррат Кабальє пройде у понеділок в Барселоні. Поминки відбудуться завтра, у неділю, починаючи з 14.00 у медичному центрі.

Кабальє прославилася, у першу чергу, своєю технікою бельканто і виконанням ролей у класичних італійських операх Пуччіні, Белліні і Доніцетті. За своє життя вона встигла виконати 88 ролей.

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У 80-ті співачка вийшла за рамки оперного мистецтва і записала альбом разом з солістом групи Queen Фредді Мерк'юрі. Серед кращих ролей Кабальє - головні партії в операх «Тоска», «Саломея», «Марія Стюарт», всього в її скарбничці було 125 оперних партій. Вона займалася благодійністю, була послом доброї волі ЮНЕСКО і почесним послом ООН.

У 2006 році Кабальє в Україні отримала державну нагороду - Орден княгині Ольги.

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