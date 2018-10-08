У Канаді прогримів вибух на нафтопереробному заводі
Сьогодні, 8 жовтня, в канадській провінції Нью-Брансвік прогримів вибух на території нафтопереробного заводу компанії Irving Oil з подальшим займанням.
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Про це повідомляє телеканал CBC News з посиланням на очевидців. Так, за словами місцевих жителів, вони почули сильний вибух, після чого почалася пожежа. Стовп диму було видно за кілька кілометрів.
У компанії Irving Oil повідомили, що на НПЗ в місті Сент-Джон стався "серйозний інцидент". Інформація про постраждалих чи загиблих наразі з'ясовується.
"Ми активно проводимо оцінку ситуації на цей час і пізніше надамо більше інформації", - йдеться в повідомленні компанії.
Завод Irving Oil в Сент-Джоні є найбільшим в країні, його потужність становить 300 тис. барелів нафтопродуктів в день.