У Канаді прогримів вибух на нафтопереробному заводі

Інформація про постраждалих чи загиблих наразі з'ясовується.

Сьогодні, 8 жовтня, в канадській провінції Нью-Брансвік прогримів вибух на території нафтопереробного заводу компанії Irving Oil з подальшим займанням.

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Про це повідомляє телеканал CBC News з посиланням на очевидців. Так, за словами місцевих жителів, вони почули сильний вибух, після чого почалася пожежа. Стовп диму було видно за кілька кілометрів.

У компанії Irving Oil повідомили, що на НПЗ в місті Сент-Джон стався "серйозний інцидент". Інформація про постраждалих чи загиблих наразі з'ясовується.

"Ми активно проводимо оцінку ситуації на цей час і пізніше надамо більше інформації", - йдеться в повідомленні компанії.

Завод Irving Oil в Сент-Джоні є найбільшим в країні, його потужність становить 300 тис. барелів нафтопродуктів в день.