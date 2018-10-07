У Кишиневі стався вибух у житловому будинку, є загиблі

За попередніми даними, вибухнув газовий балон в одній з квартир, яким мешканці користувалися незаконно.

Дві людини загинули в результаті вибуху в суботу в житловому будинку в Кишиневі.

Про це повідомляє "ТАСС" з посиланням на МВС республіки.

"У нас є інформація про двох загиблих, десятки людей поранені", - сказав співрозмовник агентства. У той же час молдавський телеканал "Публіка" повідомив про вісьмох загиблих, проте цю інформацію в МВС не підтвердили.

Як розповіла прес-секретар Департаменту надзвичайних ситуацій МВС Молдови Ліліана Пушкашу, вибух стався на 15-му поверсі будинку в житловому мікрорайоні Ришканівка. "За попередніми даними, вибухнув газовий балон в одній з квартир, яким мешканці користувалися незаконно, так як будинок не підключений до газу", - уточнила вона.

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Будинок оточений поліцією, в ньому повністю зруйновані перекриття та стіни квартир на трьох поверхах одного з під'їздів. З будинку виносять носилки з постраждалими, мешканців евакуювали. Підступи до будинку, як і рух транспорту на вулиці, перекриті.

"Причини вибуху поки невідомі... Евакуація утруднена через те, що двері багатьох квартир виявилися заблокованими вибуховою хвилею", - сказали в МВС.

Раніше в Балтійському морі прогримів вибух на литовському поромі з 335 пасажирами.