Bellingcat ідентифікував особу другого отруйника Скрипалів "Петрова"

Також як і Анатолій Чепіга, він — співробітник ГРУ.

Справжні ім'я та прізвище Олександра Петрова, якого Великобританія підозрює в отруєнні Сергія Скрипаля, — Олександр Мішкін.

Також як і Анатолій Чепіга, він — співробітник Головного управління Генштабу (колишнє ГРУ). Це з'ясували Bellingcat і The Insider.

За інформацією розслідувачів, Олександр Мішкін народився 13 липня 1979 року у селі Лойга Архангельської області. Він закінчив одну з російських елітних військово-медичних академій та пройшов підготовку в якості військового лікаря для військово-морських сил Росії.

Під час навчання Мішкін був завербований до ГРУ, а до 2010 року переїхав до Москви, де отримав таємну ідентичність, включаючи другий національний паспорт та закордонний паспорт на ім'я Олександра Петрова.

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У період з 2011 по 2018 роки Олександр Мішкін багато подорожував під його новим ім'ям. Розслідувачі Bellingcat з'ясували, що він багато разів бував в Україні та самопроголошеному Придністров'ї. Остання поїздка відбулася під час Євромайдану у Києві у грудні 2013 року.

До початку вересня 2014 року зареєстрованою домашньою адресою Мішкіна у Москві була Хорошевське шосе, 76B - адреса штаб-квартири ГРУ. Восени 2014 року Мішкін і Анатолій Чепіга переїхали у висококласні квартири.

Нинішнє військове звання Мішкіна з'ясувати не вдалося. Однак журналісти вважають, що він може бути або підполковником, або полковником.

Розслідування The Insider і Bellingcat засноване на інформації з відкритих джерел, свідченні від людей, які знайомі з Мішкіним, а також копії документів, що ідентифікують його особу. Більш детально про процес ідентифікації "Олександра Петрова" журналісти розкажуть у повному тексті розслідування, яке буде опубліковане у вівторок, 9 жовтня.