Екс-президента Інтерполу підозрюють у хабарництві

Екс-президент Інтерполу Мен Хунвей, який "зник" у Китаї, звинувачується там у хабарництві.

Колишній президент Інтерполу Мен Хунвей перебуває під слідством за підозрою у хабарництві, повідомило у понеділок, 8 жовтня, міністерство громадської безпеки Китаю.

"Розслідування проти Мен Хунвея, який брав хабарі та підозрюється у порушенні закону, є своєчасним, абсолютно правильним та досить мудрим", - йдеться у заяві міністерства, пише DW.

Розслідування щодо Хунвея ведеться, через його "свавілля та проблеми, які він приніс сам собі", додало відомство, передає агенція AP. Міністерство також вказало, що злочини, в яких його звинувачують, пов'язані із політикою.

Читайте такожWashington Post: Манафорт допоміг зруйнувати Україну

Напередодні Інтерпол заявив, що Мен Хунвей написав заяву про відставку. У китайському антикорупційному відомстві заявили, що він підозрюється у порушенні закону. Ані про місцеперебування, ані про конкретні підозри щодо Мена не було інформації. Він зник після того, як наприкінці вересня поїхав до Китаю.

Мен Хунвей обійняв посаду президента Інтерполу у листопаді 2016 року. Раніше він працював заступником міністра громадської безпеки Китаю. Він став першим представником Китаю, який очолив Інтерпол.