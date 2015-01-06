У районі Бронкс Нью-Йорка поранили двох поліцейських

У Бронксі, одному з районів Нью-Йорка, розстріляли двох поліцейських, повідомляє Газета.Ru з посиланням на NBC.

Поки не встановлено причини стрілянини.

Постраждалі офіцери доставлені в лікарню. Лікарі вважають, що їх поранення не смертельні.

Подробиці інциденту поки не відомі.

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32-річний Дзін Лю разом зі своїм напарником, 40-річним Рафаелем Рамосом, були застрелені 20 грудня.