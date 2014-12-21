У Нью-Йорку темношкірий з помсти застрелив двох поліцейських (фото)

Інцидент стався в суботу в районі Бруклін, повідомляє The Daily Mail. Невідомий обстріляв машину з двома поліцейськими, після чого спустився в метро, де застрелився сам. Правоохоронці від отриманих поранень померли.

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Пізніше з'ясувалося, що в цей день чоловік скоїв ще один злочин - застрелив свою подругу в Балтіморі, повідомляє Росбалт.

Стрільцем виявився 28-річний афроамериканець Ісмаїл Брінслі. За кілька годин до скоєння злочину він виклав на одній зі своїх сторінок у соцмережі фотографію пістолета з підписом: "Вони забрали одного з нас... Давайте заберемо двох з них". Крім того, один із знайомих Бринсли розповів, що він був учасником недавніх акцій протесту в Нью-Йорку.

Масові акції протесту почалися в США в серпні цього року після того, як поліцейський застрелив у місті Фергюсон (штат Міссурі) беззбройного 18-річного афроамериканця Майкла Брауна. Поліцейський не був притягнутий до відповідальності.

В кінці листопада присяжні в Нью-Йорку вирішили також не залучати до суду білого поліцейського, задушив у липні при затриманні темношкірого чоловіка. Це викликало нові демонстрації по всій країні.