У Росії знайшли мертвим співробітника Інтерполу

Поліція розглядає версію самогубства.

У Російському місті Єкатеринбург в квартирі житлового будинку знайшли мертвим співробітника Інтерполу 1971 року народження.

Як повідомляє Ura.ru з посиланням на джерело, біля тіла була знайдена передсмертна записка.

У поліції смерть співробітника Інтерполу підтвердили, однак спростували інформацію про записку. Як повідомив керівник прес-служби свердловського поліцейського главку Валерій Горєлих, поліція розглядає всі версії події, однак виключають зв'язок зі службовою діяльністю загиблого.

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"На даний момент фахівці главку, які виїхали на місце події, з упевненістю можуть сказати, що те, що трапилося, не пов'язано зі службовою діяльністю загиблого: він перебував у місті, був на вихідному і не в формі. Обставинами смерті співробітника займаються фахівці інспекції по особовому складу підрозділу власної безпеки главку. За підсумками перевірки буде прийнято процесуальне рішення", - повідомив Горєлих.

Зараз проводиться судово-медична експертиза для визначення точної причини смерті чоловіка.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня франція почала розслідування за фактом зникнення в Китаї президента Інтерполу Мен Хунвэя. Пізніше стало відомо про його затримання у зв'язку з підозрою у хабарництві.