У Бразилії зіткнулися два потяги, постраждали понад 90 людей

Про це повідомили бразильські ЗМІ з посиланням на заяву президента залізничної компанії SuperVia Карлуса Жозе Куньї, передає ТАСС.

Залізнична аварія в ближньому передмісті Ріо-де-Жанейро сталася увечері у понеділок у районі платформи Жоселіну Кубічек. Як повідомив міністр транспорту штату Ріо-де-Жанейро Карлус Роберту Осоріу, з не встановлених наразі причин поїзд, що рухався від центрального вокзалу, врізався у хвіст електричці, що стояла біля платформи і здійснювала висадку і посадку пасажирів. За свідченнями очевидців, поїзд рухався із невисокою швидкістю, що багато в чому пояснює відсутність жертв і великої кількості постраждалих.

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Понеділок - перший повноцінний робочий день у Бразилії після новорічних свят. Аварія сталася у час пік, коли приміські електрички повні пасажирів.

Рятувальники та інженерні бригади зайняті розчищенням колії.