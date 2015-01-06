У Бразилії зіткнулися два потяги, постраждали понад 90 людей
Залізнична аварія в ближньому передмісті Ріо-де-Жанейро сталася увечері у понеділок.
Про це повідомили бразильські ЗМІ з посиланням на заяву президента залізничної компанії SuperVia Карлуса Жозе Куньї, передає ТАСС.
Залізнична аварія в ближньому передмісті Ріо-де-Жанейро сталася увечері у понеділок у районі платформи Жоселіну Кубічек. Як повідомив міністр транспорту штату Ріо-де-Жанейро Карлус Роберту Осоріу, з не встановлених наразі причин поїзд, що рухався від центрального вокзалу, врізався у хвіст електричці, що стояла біля платформи і здійснювала висадку і посадку пасажирів. За свідченнями очевидців, поїзд рухався із невисокою швидкістю, що багато в чому пояснює відсутність жертв і великої кількості постраждалих.
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Понеділок - перший повноцінний робочий день у Бразилії після новорічних свят. Аварія сталася у час пік, коли приміські електрички повні пасажирів.
Рятувальники та інженерні бригади зайняті розчищенням колії.