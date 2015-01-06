Путін може захопити стратегічні Аландські острови - ЗМІ

Володіння навіть двома островами цього архіпелагу дозволить контролювати весь простір балтійської Європи.

Про це пише Луїджі Оффедду в статті, надрукованій у газеті Corriere della Sera, повідомляє InoPressa.

"Якщо Володимир Путін захопить два, всього два крихітні острови з системи Аландських островів, він буде контролювати весь повітряний простір балтійської Європи, 12-ту частину всієї континентальної Європи. Це підтверджує один із провідних стратегів-аналітиків Інституту закордонних справ Фінляндії. Його звуть Чарлі Салоніус-Пастернак: його подвійне прізвище видає його російське походження. Усі в Гельсинкі розуміють, про що говорить Чарлі: Аландські острови - автономний фінський регіон, 300 незахищених і демілітаризованих ось уже півтора століття островів зі зручними природними портами і бухтами. Близько 25 тисяч мешканців проживають тут у 50 км від шведського узбережжя і в 70 км від фінського узбережжя. У 1141 км від Росії, якій Аландські острови належали спочатку в царські часи, а потім за часів Сталіна: усього в годині польоту для винищувачів Міг", - пише автор статті.

Читайте такожУ виключній економічній зоні Латвії зафіксували російські військові корабліМіністр закордонних справ Фінляндії каже, що не варто на публіці міркувати про деякі речі, і називає "несвоєчасної провокацією" слова експерта. Але його страх поділяє дехто нагорі: прем'єр-міністр Олександр Стубб нещодавно заявив, що "не виключене" незабаром проведення референдуму про вступ до Північноатлантичного альянсу.

Про це ніколи не говорили його попередники, оскільки після війни нейтралітет Фінляндії між двома військовими блоками завжди був гарантією проти дій Кремля в Угорщині Імре Надя або Чехословаччині Олександра Дубчека. Але сьогодні абсолютно очевидно, що в Кремлі сидить людина, що нагадує скандинавам ті часи: не тільки зчерез те, що відбулося з Україною, але й тому, що винищувачі та підводні човни з абревіатурами на кирилиці постійно крутяться перед і над шведськими та фінськими берегами, пише автор статті.