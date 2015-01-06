У Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 6,4

11:05, 06 січня 2015
Світ
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Землетрус магнітудою 6,4 стався у Новій Зеландії, вогнище залягало на глибині 10 км.

/ mir24.net

Про це повідомила геологічна служба країни, передає ТАСС.

Епіцентр зафіксовано приблизно за 35 км від містечка Метвен, що розташоване у самому центрі острова Південний. Вогнище залягало на глибині 10 км.

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Відразу ж після першого поштовху відбулася ще серія поштовхів, магнітудами від 3,2 до 4,2.

Повідомлень про жертви і руйнування не надходило. Загроза цунамі не оголошувалася.

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