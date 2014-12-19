В Італії стався землетрус магнітудою 4,1

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на газету Corriere della Sera.

Епіцентр землетрусу, який було зафіксовано фахівцями Національного інституту геофізики і вулканології Італії в 11.36 між Флоренцією і Сієною, знаходився на глибині 7,1 кілометра.

На даний момент інформації про руйнування і постраждалих не надходило. Однак в зоні, де спостерігається сейсмічна активність, в цілях безпеки евакуйовані деякі школи.

Читайте такожБіля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 6 балів

Як відзначає видання, за останню добу в області було зафіксовано близько 30 підземних поштовхів різної магнітуди.

Також вчора землетрус магнітудою 5,2 стався на сході Непалу. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 100 км на схід від міста Катманду, столиці Непалу. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 км