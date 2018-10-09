Bellingcat не співпрацювала з британською розвідкою в справі Скрипалів

Команді Bellingcat не відомо про можливу участь третьої особи в отруєнні Скрипалів.

Дослідницька група Bellingcat не співпрацювала з британською розвідкою в розслідуванні справи про отруєння в британському Солсбері екс-агента Сергія Скрипаля та його дочки.

Про це заявив в інтерв'ю медіакомпанії Deutsche Welle у вівторок, 9 жовтня, засновник групи Еліот Хіггінс.

Крім того, Bellingcat нічого не відомо про можливу участь в отруєнні ще однієї, третьої, особи, про яку раніше повідомили британські ЗМІ.

Російська сторона неодноразово звинувачувала Bellingcat у брехні, але у відповідь на прохання пред'явити докази надсилала лише "запозичені з інтернету" матеріали, зазначив Хіггінс.

"Не знаю, чи є це некомпетентністю або бажанням продовжувати дезінформацію", - додав засновник групи. За його словами, Bellingcat прагне "крок за кроком показати, як прийшов до своїх висновків" завдяки використанню програм з відкритим кодом.

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У результаті спільного розслідування Bellingcat та видання The Insider оприлюднили інформацію про двох громадян Росії, яких Лондон звинувачує в отруєнні Скрипалів. Росіян з закордонними паспортами, виданими на ім'я Руслана Боширова і Олександра Петрова, насправді звуть Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін, стверджують автори розслідування.

За їх даними, Чепіга - полковник Головного управління Генштабу ЗС Росії, він тричі бував у відрядженні в Чечні. Підрозділ, в якому служив Чепіга, було помічено поруч з української кордоном в 2014 році. У тому ж році президент РФ Володимир Путін надав Анатолію Чепізі звання "Герой Росії" "за виконання миротворчої місії".

Мішкін, який отримав медичну освіту в одній з військових академій, теж є співробітником спецслужби і був удостоєний звання героя Росії в 2014 році, говориться в опублікованій 9 жовтня четвертій частині розслідування.