Business Insider: Росію бісить база США в Сирії, але вона може лише скиглити

Москва не здатна силою вигнати американських військових з сирійської території, тому буде лише ще більше брехати.

На початку вересня уряди Росії й Сирії застерегли США, що збираються провести «антитерористичні операції» поблизу ключового американського гарнізону на базі «Аль-Танф» на південному сході охопленої війною близькосхідної країни.

Сотні американських морських піхотинців займають базу з 2016 року. У відповідь на погрози американські війська відкрили демонстративний вогонь, змусивши росіян відступити. Насправді «Аль-Танф» дратує Москву, Тегеран і Дамаск вже давно. Але вони нічого не можуть вдіяти, окрім як жалітися, пише Business Insider.

Видання нагадує, як наприкінці минулого місяця російське пропагандистське видання Sputnik процитувало міністра закордонних справ Сирії Валіда Муаллема, який заявив, що США нібито на своїй базі «збирають залишки Ісламської держави, щоб відправити їх потім на війну проти сирійської армії». Минулого року російський генерал Валерій Герасімов сказав, що нібито російські супутники й інші засоби розвідки виявили «терористичні загони» на американській базі. І що там їх нібито «ефективно тренують». Іранський телеканал процитував слова Герасімова у статті із заголовком: «Армія США тренує терористів у 19 таборах на території Сирії – російський експерт».

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Без наявності будь-яких доказів американські радники проігнорували численні словесні атаки проти американських сил і відкинули всі обвинувачення про «підготовку терористів» на «Аль-Танф». Дамаск і російська пропаганда навіть у червні заявили, що нібито США готують умисну хімічну атаку на зразок тієї, яка сталася у місті Дума. І ця підготовка триває саме на американській базі, яка муляє очі сирійському і російському режимам.

"Коаліція на чолі зі США прибула, щоб розбити ІДІЛ перш за все. І це причина присутності на базі Аль-Танф», - сказав Business Insider полковник армії США Шон Раян.

«Американські військові не тренують ІДІЛ. Ці заяви неправдиві, це просто дезінформація. Насправді дивно, що люди можуть дійсно так думати», - додав він.

Американські військові тренують бійців сирійської опозиції на базі «Аль-Танф», зокрема тих, які належать до груп «Магхавір» і «Аль-Тавра». Військовий аналітик центру Stratfor Омар Ламрані пояснив, що ці групи «цілком світські за стандартами регіону і завжди були на передовій війни проти Ісламської держави». При цьому, на думку експерта, вигадки про те, що американські військові допомагають якось терористам, «точно абсурдні».

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«Для Росії й Ірану фактично кожна група, яка веде війну проти сирійського уряду, здається терористичною», - пояснив Ламрані.

Чому ж Росія, Іран і режим Башара Асада так переживають через американський гарнізон?

«Я б сказав, що головна причина, чому Іран так переймається через цю базу, полягає в тому, що вона блокує трасу Багдад-Дамаск», - пояснив Ламрані.

Тегеран використовує цю трасу для транспортування зброї в сирійську столицю, де базуються урядові сили.

«Вони хочуть отримати контроль над цим шляхом, щоб легше перекидати більшу кількість зброї. Морські маршрути надто уразливі перед перехопленнями з боку Ізраїлю. А робити поставки літаками надто дорого. Крім того, так теж існує загроза удару Ізраїлю», - додав експерт Stratfor.

Однак, роздратованість Москви, Тегерану і Сирії можна пояснити не лише бажанням переправляти зброю.

«У гарнізону Аль-Танф є історія. Гадаю, сирійський режим, росіяни й іранці будуть вважати символічною перемогою, якщо США виведуть звідти свої війська», - сказав директор і науковий співробітник Проекту міжнародних загроз в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Макс Маркусен, додавши, що велике роздратування викликає і те, що США взагалі тренують опозицію у «Аль-Танф».

Однак, на думку експерта, Москва, Дамаск і Тегеран не будуть намагатися силою вигнати американські війська з бази, «тому що ціна ескалації надто висока». Тому вони займаються лише тим, що намагаються дискредитувати «Аль-Танф».