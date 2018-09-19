Business Insider: Солдати США у Сирії відкрили вогонь, щоб відігнати сили Росії від своєї бази

Постріли були демонстративними, але на росіян подіяло.

Війська Росії передумали наближатися до військової бази армії США в Сирії, коли американські солдати відкрили демонстративний вогонь.

Про це пише Business Insider, додаючи, що Пентагон, Центральний штаб і командування американської операції у Сирії підтвердили, що Росія тепер тримається подалі від зони деескалації поблизу бази «Ат-Танф», які зайняли американські морські піхотинці. Раніше російська сторона разом з армією Сирії повідомляли американським військовим, що збираються вторгнутися в зону під контролем США нібито для боротьби з терористами.

Читайте такожСША попередили про сильний удар по Сирії в разі нового застосування хімзброї - ЗМІ

Такі пориви російська і сирійська сторони робили спочатку першого, а потім шостого вересня. Росія, зокрема, звинувачувала США і її коаліцію у захисті бойовиків. Після російських погроз американські морські піхотинці відкрили демонстраційний вогонь поблизу «Ат-Танф», щоб показати російським солдатам, що їхня допомога Америці не потрібна.

«США не прагнуть вступати в сутичку з росіянами, урядом Сирії чи будь-якими іншими групами, які надають підтримку владі Сирії у громадянській війні. Також США без вагань застосують необхідну і пропорційну силу, щоб захистити своїх військових, а також військових коаліції і партнерів, що ми і продемонстрували», - заявив прес-секретар Центрального штабу США підполковник Ерл Браун.

Читайте також"Нехай спробують": офіцер США посміявся з погроз Росії на адресу Ізраїлю

Він також наголосив, що США не потрібна допомога у війні проти «Ісламської держави» у зоні деескалації біля бази «Аль-Анф» у провінції Хомс.

«І ми радимо росіянам добре це засвоїти», - сказав Браун.

Впродовж майже двох тижнів після демонстративного вогню американців ні Росія, ні її підопічний режим у Дамаску не зазіхали на те, щоб їхні війська наблизилися до зони під контролем армії США.