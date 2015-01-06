На місці аварії літака AirAsia знайшли вже 39 тіл загиблих

Пошукові роботи в Яванському морі не принесли 6 січня ”суттєвих результатів”, незважаючи на періодичне покращення погоди в районі ймовірного падіння лайнера компанії AirAsia.

Про це повідомив голова національного пошукового й рятувального агентства Індонезії Бамбанг Соелісті, передає ТАСС.

Загалом, підкреслив він, ”неможливо перемогти погоду”, зазначаючи, що сильний вітер, неспокійне море заважають проведенню підводних робіт.

Основне завдання, як розповідали раніше офіційні представники, дістатися до ”чорних ящиків”, ймовірне місце яких уже визначено. За словами Соелісті, вони як і раніше знаходяться в хвостовій частині літака, при цьому капітан патрульного корабля ВМС Індонезії повідомив, що його команді вдалося виявити місцезнаходження цього фрагмента лайнера, що розбився.

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Район пошуків було розширено на 185 кв. км. Протягом дня було виявлено ще два тіла загиблих, таким чином загальна кількість знайдених жертв становить 39.

Літак AirAsia приблизно через 40 хвилин після вильоту зник із екранів радарів, перебуваючи в районі острова Калімантан. На борту А320-200 перебували 155 пасажирів і семеро членів екіпажу.

Як повідомляв УНІАН, літак авіакомпанії AirAsia, що здійснював рейс із індонезійської Сурабаї до Сінгапура, втратив зв`язок із наземними службами в Джакарті вранці 28 грудня.