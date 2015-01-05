AirAsia обіцяє виплатити по 24 тисячі доларів родичам жертв авіакатастрофи

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на новинний портал Free Malaysia Today.

Родичі пасажирів отримали від AirAsia листи, в яких авіаперевізник виклав деталі пакету фінансової компенсації. У листі компанія зазначила, що виділені кошти допоможуть сім'ям боротися з "фінансовими труднощами" в період пошукової операції і така допомога не є підтвердженням загибелі їх близьких.

"Згідно з текстом листа, сім'ї мають право одержати 24 тисячі доларів на кожного члена сім'ї", - пише портал.

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Раніше газета Wall Street Journal повідомляла, що сім'ям жертв виплатять тільки по 8,3 тисячі доларів, оскільки Індонезія ще не приєдналася до Монреальської конвенції (2003 рік) і дотримується міжнародної угоди від 1929 року, яка передбачає більш низький рівень відповідальності авіаперевізників перед пасажирами.