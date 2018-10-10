РосЗМІ назвали ім'я третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів

Він був у Британії одночасно з "Петровим" і "Бошировим".

Велика Британія може оголосити співучасником "Петрова" і "Боширова" у замаху на Скрипалів 45-річного "Сергія Федотова".

Зазначається, що у січні-лютому 2014 року він здійснив подорож до Чехії одночасно з іншими двома підозрюваними в отруєнні. Як повідомлялось, вже під час цієї подорожі агенти стежили за Скрипалем. Про це повідомляє російське видання Фонтанка.

Повідомляється, що "Федотов", "Боширов" і "Петров" тоді користувалися закордонними паспортами 64-й серії з близькими номерами.

Крім Праги, Києва, Мілана і Женеви, "Сергій Федотов" щонайменше тричі відвідував Лондон - в березні 2016-го, березні 2017-го та березні 2018-го. Останній раз він прибув до Великої Британії 2 березня, як і "Петров" з "Бошировим", але іншим рейсом, а полетів 4-го, в день замаху, разом з ними.

Читайте такожBellingcat ідентифікував особу другого отруйника Скрипалів "Петрова"

Стверджується, що ця інформація була у Скотланд-Ярду з самого початку, але з якихось причин її було вирішено притримати. Про "Боширова" і "Петрова" було зручно розповісти в одному "файлі", оскільки вони разом зафіксовані відеокамерами Солсбері і аеропорту Гетвік, а "Федотов" пересувався автономно.

Раніше Telegraph писала про те, що в справі про отруєння є третій підозрюваний. Втім, офіційно ця інформація не підтверджувалася.

Нагадаємо, правоохоронні органи Великої Британії 5 вересня оприлюднили фото та імена осіб, підозрюваних в отруєнні російського екс-розвідника Сергія Скрипаля і його доньки Юлії у Солсбері - ними виявились "Олександр Петров" і "Руслан Боширов".

Після цього підозрювані дали інтерв'ю російському пропагандистському виданню Russia Today. Під час розмови вони розповіли, що начебто займаються підприємництвом, а в Солсбері їздили "як туристи", аби подивитися на пам'ятки і "відірватися".