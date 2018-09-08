"Отруювачі" Скрипалів перед хіматакою в Солсбері щонайменше шість разів відвідували Женеву – The Telegraph (відео)

Джерело газети в британському уряді зазначило, що якщо вдасться встановити, з ким саме майбутні офіцери ГРУ зустрічалися в Женеві, це стане ключовим елементом розслідування.

Обидва підозрюваних у замаху на подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію незадовго до злочину кілька разів відвідували Швейцарію.

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Про це повідомляє британська газета The Telegraph, передає DW.com. Згідно з даними про рейси, наявними в розпорядженні видання, чоловіки з паспортами на імена Руслана Боширова і Олександра Петрова протягом декількох місяців не менше шести разів літали в Женеву.

Всього з листопада 2017 року по лютий 2018-го підозрювані бронювали 9 рейсів в Женеву і назад, зазначає The Telegraph. Джерело газети в британському уряді зазначило, що якщо вдасться встановити, з ким саме майбутні офіцери Головного розвідувального управління (ГРУ) міністерства оборони РФ зустрічалися в Женеві, то це стане ключовим елементом розслідування.

Раніше The Telegraph писала, що Боширов і Петров, отримуючи в'їзні візи до Великобританії в Санкт-Петербурзі, вказали, що працюють у сфері міжнародної торгівлі", вони надали візитні картки та довідки про банківські рахунки, на яких нібито перебували кілька тисяч фунтів стерлінгів.