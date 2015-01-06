Правозахисниця: на Донбасі загинули вже понад 5,5 тисяч російських військових

На Донбасі вже загинуло понад 5,5 тисяч російських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила російська правозахисниця, координатор проекту «Вантаж 200 з України до Росії» Олена Васильєва сьогодні на прес-конференції в Києві.

«За нашими даними, зараз вже понад 5,5 тисяч росіян (загиблих на сході України - УНІАН), але це з числа лише загиблих, які нами встановлені, тобто те, що ми знаємо, перетнули «вантажі 200» до 50 осіб у кожному КамАЗі так званого «гуманітарного вантажу», - зазначила вона.

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«Але є ще більша група людей зниклих безвісти, тобто ми не знаємо, де вони», - додала Васильєва.

«Мені дорікає українська сторона, вони говорять, що росіян гине більше ніж українців, що такого бути не може. Але таке не просто може бути, а має бути за елементарною статистикою ведення військових дій підрахунку втрат. Оскільки сторона, що наступає (росіяни - УНІАН), як правило, втрачає найбільшу кількість людей», - пояснила правозахисниця.