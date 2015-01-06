Правозахисниця: на Донбасі загинули вже понад 5,5 тисяч російських військових
Васильєва підкреслила, що сторона, яка наступає, як правило, втрачає найбільшу кількість людей.
На Донбасі вже загинуло понад 5,5 тисяч російських військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила російська правозахисниця, координатор проекту «Вантаж 200 з України до Росії» Олена Васильєва сьогодні на прес-конференції в Києві.
«За нашими даними, зараз вже понад 5,5 тисяч росіян (загиблих на сході України - УНІАН), але це з числа лише загиблих, які нами встановлені, тобто те, що ми знаємо, перетнули «вантажі 200» до 50 осіб у кожному КамАЗі так званого «гуманітарного вантажу», - зазначила вона.
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«Але є ще більша група людей зниклих безвісти, тобто ми не знаємо, де вони», - додала Васильєва.
«Мені дорікає українська сторона, вони говорять, що росіян гине більше ніж українців, що такого бути не може. Але таке не просто може бути, а має бути за елементарною статистикою ведення військових дій підрахунку втрат. Оскільки сторона, що наступає (росіяни - УНІАН), як правило, втрачає найбільшу кількість людей», - пояснила правозахисниця.