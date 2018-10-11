Великобританія хоче внести "Новачок" до Конвенції про заборону хімічної зброї

Це пов'язано, зокрема, з подіями у Солсбері.

Велика Британія виступила в Організації із заборони хімічної зброї за внесення доповнення до Конвенції, яке стосувалося б нервово-паралітичної речовини "Новічок".

Про це пише постійне представництво Великої Британії при ОЗХЗ у Twitter.

"Сьогодні Велика Британія підтримала ініціативу в ОЗХЗ стосовно оновлення доповнення до Конвенції про хімічну зброю, аби спеціально включити нервово-паралітичну речовину "Новічок". Це допоможе зміцнити міжнародну архітектуру (безпеки - ред), що забороняє використання хімічної зброї після атаки в Солсбері", - йдеться у повідомленні.

9 жовтня у Гаазі відкрилася 89-а сесія Виконавчої ради ОЗХЗ, на якій обговорюються питання, пов'язані з фінансуванням процесу передачі техсекретаріату ОЗХЗ права визначати винних у застосуванні хімічної зброї.

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Раніше Нідерланди проінформували про квітневу спробу російської кібератаки проти Організації із заборони хімічної зброї, якій вдалося запобігти спільними зусиллями розвідки Британії і Нідерландів.

5 березня колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені непритомними в Солсбері і потрапили до лікарні з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервовий реагент "Новічок" російського походження.

В Організації із заборони хімічної зброї дійшли висновку, що влада Британії правильно ідентифікувала речовину, якою було отруєно Скрипаля і його дочку Юлію, і підтвердили російське походження "Новічка".

У справі отруєння Скрипалів може з'явитися третій підозрюваний.