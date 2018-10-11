За останніми даними, екіпаж "Союзу" вже приземлився в Казахстані і вийшов на зв'язок.

З'явилося відео з місця аварії носія під час старту ракети "Союз". Трансляцію запуску ракети "Союз" до МКС вів Роскосмос. Після її старту з Байконура на "Союзі" відключилися двигуни другого ступеня.

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Після цього трансляція була перервана. На останніх хвилинах записі видно, як бігають робітники на космодромі.

Екіпаж аварійного "Союзу", запущеного до Міжнародної космічної станції, приземлився, всі живі, повідомив глава держкорпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін, передає "Інтерфакс".

Як повідомляв УНІАН, під час запуску російської ракети "Союз" сталася аварія.