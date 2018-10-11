Запуск російської ракети "Союз" знову провалився: сталося аварійне відключення двигунів

Екіпаж "Союзу МС-10" перейшов в режим балістичного спуску.

Аварійне відключення двигунів другого ступеня сталося при запуску корабля "Союз МС-10" до МКС.

Про це повідомило "Інтерфаксу" джерело на Байконурі.

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"Сталося аварійне відключення двигунів другого ступеня. Екіпаж живий і аварійно приземляється в Казахстані", - сказало джерело.

Рятувальники стежать за спуском капсули з космонавтом і астронавтом після аварійної ситуації, повідомив співрозмовник агентства. "Спостерігаємо парашут з апаратом. Екіпаж більше перевантажень не відчуває", - сказало джерело, додавши, що з екіпажем є зв'язок.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії визнали, що ракета "Союз" впала через переплутані космодроми.

Раніше стало відомо, що розгінний блок "Фрегат" після відділення від ракети "Союз 2.1 б", що стартувала з космодрому "Східний", зійшов з орбіти через неправильний маневр. За даними джерела, "Союз-2.1 б" був запрограмований для пуску не з "Східного", а з "Байконура", тому й відбулися такі маневри.