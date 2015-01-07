Рятувальники виявили хвостову частину авіалайнера AirAsia (фото)
Зону пошуків літака розширено на схід.
Індонезійські рятувальники, які працюють у зоні пошуків авіалайнера AirAsia, виявили хвостову частину літака, в якій можуть знаходитися так звані чорні ящики.
Про це заявив у середу в Джакарті журналістам голова національного пошукового та аварійно-рятувального агентства Індонезії Бамбанг Соелістіо, повідомляє ТАСС.
Зону пошуків літака AirAsia розширено на схід
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"Ми виявили хвостову частину літака, - зазначив Соелістіо. - На сьогоднішній день це було нашим головним завданням". Хвостова частина авіалайнера була знайдена фахівцями-дайверами, які беруть участь у пошуковій операції.
28 грудня 2014 року літак AirAsia приблизно через 40 хвилин після вильоту з індонезійського міста Сурабая в Сінгапурі зник з екранів радарів, перебуваючи в районі острова Калімантан. На його борту перебували 155 пасажирів і сім членів екіпажу.