Рятувальники виявили хвостову частину авіалайнера AirAsia (фото)

Індонезійські рятувальники, які працюють у зоні пошуків авіалайнера AirAsia, виявили хвостову частину літака, в якій можуть знаходитися так звані чорні ящики.

Про це заявив у середу в Джакарті журналістам голова національного пошукового та аварійно-рятувального агентства Індонезії Бамбанг Соелістіо, повідомляє ТАСС.

Зону пошуків літака AirAsia розширено на схід

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"Ми виявили хвостову частину літака, - зазначив Соелістіо. - На сьогоднішній день це було нашим головним завданням". Хвостова частина авіалайнера була знайдена фахівцями-дайверами, які беруть участь у пошуковій операції.

28 грудня 2014 року літак AirAsia приблизно через 40 хвилин після вильоту з індонезійського міста Сурабая в Сінгапурі зник з екранів радарів, перебуваючи в районі острова Калімантан. На його борту перебували 155 пасажирів і сім членів екіпажу.