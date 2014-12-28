Зниклий над океаном малайзійський авіалайнер міг впасти у воду

Про це заявив глава відділу по зв'язках з громадськістю Національної пошуково-рятувальної служби Індонезії Супріанді Мінггу, пише ТСН.ua із посиланням на газету Republika.

"Літак Airbus A320 авіакомпанії Air Asia, що здійснював рейс QZ 8501 з Сурабаю в Сінгапур, впав у водах поблизу острова Белітунг в точці з координатами 03.22.46 та 108.50.07", - заявив Мінгг і додав, що пошуково-рятувальна команда вже висувається в напрямку місця падіння авіалайнера.

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Нагадаємо, що, за різними даними, на борту малайзійського літака знаходилися 155 пасажирів та 6 членів екіпажу. Лайнер зник з радарів, подолавши фактично половину шляху. У цей момент він знаходився в районі між індонезійським містом Танджунг Пандан і містом Понтіанак (острів Борнео). До цього ж екіпаж запросив дозвіл збільшити висоту політ у зв'язку з високою хмарністю.